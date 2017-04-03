Вживання бобових може захистити від розвитку цукрового діабету 2 типу

Згідно з отриманими даними, включення сочевиці, квасолі і гороху в раціон харчування може скоротити ймовірність виникнення захворювання більш, ніж на третину.

Експерти проаналізували близько 3300 учасників з високим ризиком серцево-судинних захворювань, але без діабету. Після чотирьох років спостереження було встановлено, що люди з високим споживанням бобових мали на 35% нижчий ризик розвитку діабету 2 типу. Високе споживання бобових оцінювалося як 3,35 порції в тиждень, тоді як низька - 1,5 порції. Крім того, випробовувані, які вживали близько однієї порції бобових на тиждень, мали на 33% менше шансів на виникнення діабету в порівнянні з тими, хто вживав приблизно половину порції на тиждень.

Бобові представляють собою групу продуктів, багатих на вітаміни групи В і корисними мінералами, такими як кальцій, магній і калій. Бобові також характеризуються значним вмістом клітковини і мають низький глікемічний індекс, а це означає, що після їх вживання рівень глюкози в крові підвищується дуже повільно.