Медики: Із зараженням крові допоможе справитись вітамін С

Лікар із США Пол Марік представив новий і ефективний метод боротьби із зараженням крові. Він вважає, що для цього необхідно вливати внутрішньовенно розчин вітаміну С.

За словами вчених, якщо цей спосіб виявиться дієвим, то відкриття буде мати велике практичне значення.

До цієї ідеї Марік прийшов в 2015-му році. Тоді він чергував у реанімації однієї з лікарень в штаті Вірджинія. До них доставили 48-річну жінку, яка перебувала при смерті.

"У неї не працювали нирки і легені. У таких випадках потрібно шукати нестандартні рішення", - розповів медик.

Тоді він згадав, що читав доповідь фахівців з Вірджинівського університету Співдружості, в якому говорилося про лікування сепсису внутрішньовенним введенням вітаміну С. Марік додав до нього вітамін B1 і кортикостероїди і ввів цей розчин пацієнтці. На наступний ранок сталося диво - жінка пішла на поправку. Цей метод Пол продовжив застосовувати на хворих - з 150 людей помер тільки один.

Паралельне дослідження проводить і доктор Беррі Фаулер, його результати надихнули Пола на такий експеримент. Зараз фахівці чекають результатів. Вони можуть з'явитися вже в цьому році.