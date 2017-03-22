Парацетамол здатний пошкодити печінку так само, як рак

Парацетамол - одне з найдешевших і популярних ліків, що відпускаються без рецепта - потенційно може бути настільки ж небезпечним для печінки, як рак, якщо вживати препарат безконтрольно, попереджають вчені з Единбурзького університету. Фахівці з'ясували, як болезаспокійливий він викликає пошкодження життєво важливого органу на одному рівні з цирозом і гепатитом. Медики вважають, що перевищення дози вживання парацетамолу є головною причиною гострої печінкової недостатності в західному світі.

Дослідники вивчили вплив парацетамолу на людські клітини печінки і тканини печінки у мишей. Експерти виявили, що парацетамол може привести до пошкодження печінки шляхом нанесення шкоди життєво важливим структурним зв'язкам між сусідніми клітинами в органі. Коли ці клітинні з'єднання руйнуються, структура тканини печінки стає пошкодженою, і клітини не можуть функціонувати належним чином. Цей тип пошкодження клітин, як відомо, відбувається при таких захворюваннях як гепатит, цироз печінки і рак, але до сих пір це пошкодження не було пов'язано з токсичністю парацетамолу.

«Парацетамол є найпопулярнішим засобом в світі для усунення болю, так як ці ліки варто дешево і вважається безпечним і ефективним у терапевтичній дозі, - говорить доктор Леонард Нельсон. - Тим не менше, медикаментозне ураження печінки залишається важливою клінічною проблемою і стимулом для розробки більш безпечних препаратів. Наші результати підтверджують необхідність пильності при використанні парацетамолу ».