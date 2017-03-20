Заняття спортом запобігає появі онкологічних захворювань

За словами медиків, заняття спортом запобігають появі раку у людей. Такий висновок дослідники зробили після проведення комплексних спостережень. Виявилося, що фітнес знижує ймовірність розвитку онкології у чоловіків і жінок. Автори проектів стверджують, що організм фізично активних хлопців і дівчат швидше позбавляється від патогенних часток, що провокують виникнення злоякісного новоутворення.

Під час здійснення лабораторних дослідів фахівці зафіксували, що регулярне виконання фізичних навантажень позитивно відбивається на стані здоров'я представників слабкої і сильної статі. Молочна кислота, яка викликає відчуття печіння м'язів після занять спортом, є одним з головних факторів, що сприяють появі раку.

Фізичні вправи допомагають знизити ризик розвитку онкологічних недуг. За допомогою спорту молочна кислота трансформується в побічний продукт, який зміцнює здоров'я мозку, органів і м'язів.