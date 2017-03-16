Вітамін С допомагає в лікуванні раку

За словами експертів, вітамін С є ефективним засобом в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Таку інформацію повідомили ініціатори лабораторних проектів з Університету Селфорда, розташованого в Манчестері. Команда науковців вважає, що вітамін С може вбивати і вистежувати ракові клітини.

Нове дослідження, проведене лікарями, показало, що дана речовина позитивно впливає на зростання онкологічних компонентів. Слід зауважити, що методи лікування раку постійно удосконалюються, але більшість сучасних способів терапії викликають появу ряду побічних ефектів.

Отримані результати дозволять розробити ефективні методики лікування смертельного захворювання. За словами вчених, вітамін С нетоксичний, тому він повністю безпечний для здоров'я людини.