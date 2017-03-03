Як не захворіти на туберкульоз

Починаючи з 1993 року 24 березня вважається «Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом». Відповідно до цього щорічно в країні, з 24 лютого до 24 березня проводиться Всеукраїнський місячник боротьби з туберкульозом.

За статистикою, щороку виявляють від 7 до 9 мільйонів хворих на туберкульоз, з яких помирає близько 3 мільйонів чоловік. Загальна кількість хворих у світі досягає 50 – 60 мільйонів, а це більше ніж населення України чи Франції. З 1995 року рівень захворюваності на туберкульоз збільшився майже удвічі і в 2005 році, коли реєстрували найвищий рівень цього показника, становив – 84,1 випадку на 100 тис. населення. У 2016 році в Україні на цю хворобу занедужало 23 тисячі 259 осіб, цебто 64 – щоденно. На Волині ми щоденно виявляємо 2 хворих на туберкульоз.

Сьогоднішня епідемія туберкульозу має свої особливості, відмінні від тих, що були 10 - 20 – 30 років тому. В Україні останні роки частіше реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу, причиною якого є стійкість збудника хвороби до протитуберкульозних препаратів, які використовувались протягом багатьох років, а нових високоефективних - останні кілька десятиріч медичною та фармацевтичною наукою та промисловістю не синтезовано. Як колорадський жук звикає до отрутохімікатів, і періодично застосовуються нові, так і збудник туберкульозу, так звана «туберкульозна паличка» призвичаїлась до протитуберкульозних препаратів і не гине при їх вживанні. За оцінками Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Україні стійку до медикаментів форму туберкульозу мають більше 25,0 % хворих з новими випадками і більше 60% хворих з повторними випадками туберкульозу. Ефективність лікування таких хворих є дуже низькою – менше 40%, а вартість лікування таких хворих для держави дуже високою – лікування одного коштує біля 10 тисяч доларів.

Якщо у діагностиці даної хвороби в останні роки досягнуто значних успіхів: є можливість швидко виявити збудника туберкульозу та вивчити його властивості (чутливість до протитуберкульозних препаратів), а відтак і вчасно встановити правильний діагноз та призначити відповідне лікування, то у лікуванні туберкульозу – цього не сталось. І тривалість лікування звичайної форми туберкульозу становить не менше 6 місяців, а стійкої до найбільш ефективних протитуберкульозних препаратів – не менше 20 місяців. Тому, в першу чергу, максимальні зусилля суспільству та кожному з нас слід прикласти на те, щоб не захворіти на цю підступну недугу.

Ще однією особливістю сучасної епідемії туберкульозу є те, що паралельно з нею триває епідемія ВІЛ-інфекції. А що таке СНІД? Це знижений імунітет. Отже ВІЛ-інфіковані громадяни мають значно більше шансів захворіти на туберкульоз і ризик такої ситуації з кожним роком в них збільшується. Відсоток таких осіб, з поєднанням ВІЛ-інфекції та туберкульозу, сягає біля 10%.

Хронічна стресова ситуація, в якій перебувають останні 3 роки жителі України, через військові дії, які відбуваються на Сході та Півдні нашої держави, міграція населення з тих областей, зниження життєвого рівня населення та інші негативні чинники теж не додають оптимізму в боротьбі з епідемією туберкульозу. Всім відомо, що «всі хвороби від нервів», у тому числі і туберкульоз.

Зрозуміло, що чим раніше буде виявлений хворий на туберкульоз, тим менше він інфікує оточуючих його людей, в першу чергу, своїх рідних та близьких з якими найбільше контактує, так як хвороба найчастіше передається з повітрям (хвора людина кашляє, а здорова вдихає повітря, яке містить мікобактерії туберкульозу і таким чином інфікується). Другим позитивним моментом раннього виявлення туберкульозу є те, що чим раніше буде виявлена недуга, тим менше часу потрібно буде лікуватись та меншу кількість медикаментів приймати, а також результат лікування буде кращим.

Притаманних лише туберкульозу ознак хвороби немає. Зі всіх симптомів цієї недуги найголовнішими є кашель протягом трьох і більше тижнів, схуднення, незначне підвищення температури тіла, підвищена втомлюваність, пітливість в нічний час. Поєднання кашлю протягом трьох і більше тижнів і якого-небудь іншого симптому повинно насторожити хворого і примусити терміново звернутися до свого сімейного лікаря, аби зробити рентгенологічне дослідження, а при необхідності і більш поглиблене обстеження.

Слід знати, що туберкульоз може уражувати не тільки органи дихання, а й усі інші органи без виключення (мозок, суглоби, хребет, лімфатичні вузли, очі, нирки, кишківник, шкіру,…); він може бути однією з причин безпліддя. Ознакою позалегеневих форм туберкульозу можуть бути прояви інтоксикації (підвищення температури тіла, похудання, підвищена втомлюваність та пітливість, погіршення апетиту) в поєднанні з ознаками ураження певного органу (наприклад, якщо це туберкульоз суглоба – то це біль в суглобі, припухлість його; якщо це туберкульоз лімфатичного вузла – то це припухлість у ділянці лімфатичного вузла…).

Отже, кому ж в першу чергу слід обстежитись на предмет туберкульозу? А це тим, в кого ризик захворіти на цю не дугу найбільший. А саме: тим, хто не обстежувався більше 1 року; в кого має місце підвищення температури тіла чи інші ознаки інтоксикації або кашель, які тривають понад 2-3 тижні; особи, які повернулись з місць позбавлення волі; ті, хто контактував з хворими на туберкульоз; курці; хто хворіє на хронічні хвороби, які супроводжуються зниженням захисних сил організму (СНІД, алкоголізм, наркоманія, цукровий діабет, онкологічні хвороби, психічні хвороби, бронхолегеневі хвороби, виразкову хворобу...).

Особливу увагу слід звертати на стан здоров'я і поведінку дітей, аби своєчасно виявити захворювання. Для виявлення інфікованості мікобактеріями туберкульозу дітей використовується реакція Манту, яка має проводитись щорічно і є не шкідливою для дитячого організму. Хочу розвіяти міф про те, що речовина, яка вводиться при виконанні реакції Манту, містить збудників туберкульозу і здатна заразити людину туберкульозом. Це не так. Окрім цього реакція (або її ще називають проба) Манту не є щепленням, яких останні роки стали необґрунтовано боятися та від яких, на жаль, стали часто відмовлятися.

Туберкульоз розвивається за умови поєднання двох факторів: потрапляння в організм людини збудника туберкульозу та зниження захисних сил організму. Якщо ж одного з цих моментів не буде, то хвороба розвинутись не зможе. Абсолютно виключити можливість потрапляння в наш організм збудників туберкульозу ми не можемо, адже вони є не видимими, і в процесі своєї життєдіяльності майже кожна людина з ними зустрічається.

Проте мінімізувати зустріч з мікобактеріями туберкульозу ми повинні. Цьому сприяє своєчасне, ретельне і систематичне вологе прибирання приміщень, часте провітрювання кімнат, дотримання загальної гігієни одягу, сну, тіла, уникання контакту з особами які кашляють та спонукання їх до обстеження та лікування. Зміцненню ж захисних сил організму сприяють позитивні емоції, достатній відпочинок, заняття спортом і фізкультурою (з помірним навантаженням), загартовування, повітряні і сонячні ванни. Особливо слід враховувати, що харчування є одним з найбільш важливих чинників в запобіганні туберкульозу. Воно має бути різноманітним, при цьому потрібно вживати продукти, які багаті на вітаміни (велика кількість овочів і фруктів), які вирощені в нашій місцевості, не зловживати жирами. У раціоні мають бути м'ясо, риба, каші, яйця, молочні продукти, рослинна олія. Потрібно підтримувати масу тіла на оптимальному та стабільному рівні, адже шкідливою є не лише надлишкова вага але і швидке та надмірне схуднення. Слід цілком відмовитись від вживання алкоголю (в усіх його видах), паління цигарок, уникати стресових ситуацій, надмірного засмагання на сонці та у соляріях. Слід звернути увагу на дотримання заповідей Божих, що є запорукою не лише духовного а і тілесного здоров`я, у тому числі і профілактикою туберкульозу.

Слід пам`ятати, що на туберкульоз може захворіти кожен, проте це не є трагедія; при своєчасній його діагностиці, правильному лікуванні, належній співпраці та взаєморозумінні хворого та лікаря дана недуга успішно лікується. Лікування є безкоштовним - пацієнти медикаментами забезпечуються повністю. Часто, захворівши, пацієнтів бентежить те, що вони можуть втратити роботу. Це не так. Лікарняний листок при цій хворобі може видаватись тривало – до 10 місяців. Цього цілком вистачає щоб вилікуватись.

Дуже важливим у своєчасній діагностиці туберкульозу є проведення щорічних профілактичних флюорографічних обстежень за місцем проживання. Вони теж є безкоштовними та доступними.

Юрій ВАЛЕЦЬКИЙ

доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст з фтизіатрії управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації