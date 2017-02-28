Сон понад девять годин може свідчити про раннє недоумство

Аналіз даних Фрамінгемського дослідження серця показав (Framingham Heart Study, FHS), що у людей, які щодоби сплять більше дев'яти годин, спостерігається підвищений ризик розвитку недоумства протягом наступних десяти років. Дані порівнювалися з інформацією про учасників дослідження, які спали по дев'ять годин (і менше) на добу.

Крім того, наукова робота показала, що ті, хто сплять довше, мають менший обсяг мозку.

Групу дорослих людей, зареєстрованих в FHS, попросили відповісти, як довго вони зазвичай сплять щоночі. Потім учасники дослідження спостерігали за випробовуваними протягом десяти років. Мета - визначити, у кого в них в результаті буде розвиватися деменція (тобто слабоумство), пов'язана в тому числі і з хворобою Альцгеймера.

Потім дослідники з Медичної школи при Бостонському університеті (Boston University) проаналізували дані про тривалість сну і вивчили ризик розвитку деменції.

"В учасників дослідження без диплома про закінчення середньої школи, які спали більше дев'яти годин на день, ризик розвитку слабоумства протягом десяти років був в шість разів вищий у порівнянні з учасниками, які спали менше", - говорить співавтор дослідження Судха Сешадрі (Sudha Seshadri ), професор неврології BUSM.

За словами дослідників, результати показують, що тривалість сну понад норму може бути симптомом, а не причиною змін мозку, які відбуваються при розвитку недоумства. Іншими словами, обмеження тривалості сну навряд чи допоможе знизити ризик розвитку деменції.

Опитування про тривалість сну може стати корисним клінічним інструментом, що допомагає прогнозувати ризики розвитку деменції протягом десяти років, вважають фахівці. Наприклад, відповіді людей, які повідомляють про те, що вони сплять більше дев'яти годин на добу, можуть послужити сигналом для більш ретельної перевірки здоров'я, вважає інший автор дослідження Меттью Пейз (Matthew PASE) з BUSM.

Експерти відзначають також, що ретельне вивчення проблем зі сном допоможе в ранньому виявленні когнітивного розладу і деменції.

Результати дослідження опубліковані в науковому виданні Neurology.

Додамо, що раніше дослідники встановили, що чашка кави допоможе впоратися з забудькуватістю, а часте відвідування сауни знижує ризик виникнення хвороби Альцгеймера.