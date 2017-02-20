Сонячне світло поліпшує роботу імунної системи

Уже давно відомо, що перебування на сонці допомагає організму виробляти вітамін D, який захищає від астми, раку молочної залози і депресії. Вчені з університету Джорджтауна також стверджують, що сонячне світло може поліпшити здоров'я шляхом активізації імунної системи. Це дозволяє Т-клітинам, які відіграють певну роль у боротьбі з інфекціями, рухатися швидше, показало нове дослідження.

Вперше фахівці виявили, що людські клітини реагують на сонячне світло, прискорюючи темп свого руху. В ході випробувань було встановлено, що низький рівень синього світла допомагає Т-клітинам переміщатися швидше, дозволяючи організму завжди бути «напоготові» на випадок вторгнення інфекції. Світло активізує пероксид водню - з'єднання, яке природним чином вивільняється білими кров'яними клітинами для боротьби з бактеріями. Проте, експерти попереджають, що синє світло від сонця або спеціально розроблених ламп є більш безпечним, ніж ультрафіолетові промені, необхідні для виробництва вітаміну D.

Таким чином, терапія синім світлом може бути запропонована людям в майбутньому, щоб підвищити їх імунітет і поліпшити здоров'я, відзначають медики.