Напівголодування допомагає боротися з віковими захворюваннями

Тривале утримання від їжі - велике випробування практично для будь-якої людини. Але деякі фахівці запевняють, що є користь і в правильному короткочасному голодуванні. Воно дозволить не тільки позбутися від зайвих кілограмів, але і навіть збільшить тривалість життя.

Так, недавнє дослідження підтвердило користь від не надто дискомфортного урізання раціону харчування. Клінічні випробування методики показали, що свого роду п'ятиденне напівголодування раз на місяць може допомогти запобігти або навіть вилікувати деякі вікові недуги, такі як діабет і серцево-судинні захворювання.

Завдяки попереднім дослідженням на гризунах і людях вчені прийшли до висновку, що періодичне голодування допомагає зменшити жирові відкладення, знизити вміст інсуліну в крові і отримати інші переваги.

Одна з найвідоміших програм такого роду називається "5 і 2". При такому підході людина нормально харчується протягом п'яти днів в тиждень, але останні два дні обмежує себе 500-600 калоріями в день - це приблизно чверть того, що споживає сьогодні середньостатистичний американець і європеєць.

Альтернативою є дієта, яка імітує голодування, розроблена командою дослідників з Університету Південної Каліфорнії на чолі з відомим біохіміком Вальтером Лонго (Valter Longo). Протягом практично усього місяця учасники дослідження харчувалися так, як хотіли, потім, п'ять днів поспіль, дотримувалися особливого меню з енергетичною цінністю 700-1100 калорій в день.

Всі продукти харчування (спеціально відібрані) володіли високим вмістом ненасичених жирів, але низьким вмістом вуглеводів і білків. Як пояснюють вчені, таке поєднання може стимулювати організм відновлюватися і спалювати накопичений жир.

Два роки тому Лонго повідомив, що миші, які дотримуються особливої ​​версії дієти для гризунів, жили довше. У них також спостерігалися інші позитивні ефекти: зниження вмісту цукру в крові, зменшення кількості пухлин. Дослідницька група тоді також представила попередні дані, що свідчать про користь такого харчування і для людини.

Тепер же фахівці провели клінічне випробування нової методики, в якому взяли участь 71 людина. Всі вони дотримувалися дієти, що імітує голодування, протягом трьох місяців. Інші ж добровольці з контрольної групи не змінювали свого звичного раціону харчування.

Люди з першої групи в середньому втратили 2,6 кілограма, вага представників контрольної групи залишилася без змін. Крім того, у випробовуваних, які дотримуються дієти, спостерігалося зниження артеріального тиску, зменшення розміру талії і зменшення жирових відкладень.

Однак, звичайно, на основі тримісячного дослідження неможливо визначити, чи збільшує таке голодування тривалість життя у людей чи ні, як це спостерігалося, наприклад, у гризунів. Тим часом Лонго зауважує, що дієта допомогла учасникам знизити ризик розвитку раку, діабету, серцево-судинних захворювань та інших вікових недуг.

Дослідження, що показує користь голодування, опубліковано в науковому виданні Science Translational Medicine.

До речі, раніше Лонго і його колеги спростували користь білкових дієт і навіть довели, що вони можуть бути шкідливіші, ніж куріння.

Додамо також, що раніше вчені з'ясували: голодування допомагає боротися з лейкемією у дітей, а кисневе голодування продовжило життя тварин із захворюваннями енергетичних фабрик клітин.

Крім того, з довголіттям зв'язали вживання в їжу граната і червоного перцю.