Продукти, які допоможуть зберегти серце

У сучасному світі дуже важко зберегти серце здоровим: стрес, погана екологія, шкідливі звички, хвороби інших органів, неправильне харчування і багато інших чинників негативно впливають на його стан.

Для здоров'я серця потрібні поліненасичені жирні кислоти. Вони містяться в рибі, особливо корисна жирна морська риба, наприклад, лосось, сардини, тунець. Також потрібні серцю жири, які містяться в авокадо і оливках.

У профілактиці хвороб серця допомагають магній і калій. Ними багаті помідори, квасоля, горіхи, банани. Крім того, ці продукти містять і інші потрібні серцю і судинам речовини, наприклад, флавоноїди і вітамін С, які зміцнюють стінки судин.

Прекрасним помічником в турботі про серце є яблука. У них міститься речовина кверцетин, яка зберігає артерії і знімає запалення. У гранатах, чорниці і бананах міститься ще одна дуже важлива речовина - антоціан. Вона очищає і зміцнює судини, захищаючи від холестеринових бляшок і розриву судин.

Також для здоров'я серця корисні темний шоколад, шпинат, зелений чай, що містять безліч антиоксидантів. Вівсянка допоможе знизити рівень холестерину і глюкози в крові, що теж добре позначається на роботі серця.