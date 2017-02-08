Від чоловіків якого віку жінкам краще не народжувати?

Жінкам краще не народжувати дітей від занадто юних або навпаки, літніх чоловіків. Такі висновки зробили вчені Кембриджського університету. За словами фахівців, діти чоловіків такого віку мають різні проблеми.

Згідно з науковими даними, у юнаків у віці від 12 до 19 років частіше за все народжуються діти з різними відхиленнями, такими як синдром Дауна, аутизм, шизофренія та інше. Американські вчені стверджують, що вся справа в спермі молодих людей. За словами експертів, саме в цьому віці сперма юнаків містить якісь мутації, які і призводять до жахливих наслідків для дитини.

Крім того, високий рівень мутації в спермі міститься у чоловіків після 40 років, тому фахівці також не радять жінкам народжувати від представників сильної статі в цьому віці.

Ідеальним, на думку експертів, віком є ​​20-30 років. Чоловіки в цьому віці можуть зачати здорових і міцних малюків.