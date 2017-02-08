Україна отримала сучасне обладнання для заготівлі і переробки крові на компоненти

Нове обладнання (ваги-помішувачі з електронними запаювачами магістралей та автоматичні екстрактори компонентів крові «Компомат») дозволять центрам крові здійснювати стандартизовану заготівлю та переробку донорської крові та удосконалити забезпечення пацієнтів компонентами крові. Обладнання розподілять між 22 закладами служби крові з різних регіонів.

«Заготівля крові в усьому світі – це плановий процес. Сподіваюсь так само скоро буде і в Україні. Нинішній стан справ не дозволяє формувати запаси та керувати ними у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та в особливий період. Саме тому ми з вами часто бачимо повідомлення про оперативний збір донорів і прохання прийти і здати кров», – зазначила Наталія Півень, в.о. начальника управління громадського здоров’я МОЗ України.

Недостатнє фінансування закладів служби крові в Україні упродовж останніх десятиліть призвело до зношеності основних фондів. Ця галузь потребує серйозного удосконалення, залучення сучасних технологій заготівлі донорської крові та її компонентів, їх переробки, тестування, зберігання та розподілу.

Наразі заклади служби крові здійснюють заготівлю тромбоцитів методами апаратного аферезу, а вартість одного комплекту становить від 5 до 6,5 тис. гривень. Використання автоматичного екстрактору, який надають колеги з Данії, значно знижує вартість такого компоненту.

Керівник Міжнародного благодійного фонду «Global Medical Aid» Ганс Фредерік Діденсборг та виконавчий директор і власник компанії «Vingmed» Нілс Франдсен неодноразово були в Україні, щоб оцінити потребу та визначити місце цієї допомоги в Україні.

«Україна – це європейська країна, наш сусід, який опинився у дуже специфічній і скрутній ситуації. Ми маємо допомогти сусіду у скруті. Сподіваюся, цей подарунок стане прикладом для благодійних організацій не лише в Європі, а й в усьому світі», – зазначив Ганс Фредерік Діденсборг, президент Міжнародного благодійного фонду «Global Medical Aid».

Обладнання, яке передали Україні, дозволить розширити перелік компонентів, які виробляють центри крові, а також забезпечити їхню якість. Це один із перших кроків до стандартизації заготівлі та переробки донорської крові на компоненти.

Зміна національної системи крові – один із пріоритетних напрямів роботи Міністерства охорони здоров’я України. Дотримання вимог Директив Європейського Союзу в галузі безпеки крові становить актуальну проблему для Уряду України.