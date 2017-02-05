Вчені створили унікальні клітини, здатні знищити пухлину

Американські науковці з Університету штату Північна Кароліна створили унікальні клітини, здатні знищити пухлину. Справа в тому, що нові клітини можуть цілеспрямовано переміщатися в тканинах головного мозку і знищувати пухлини, зокрема, гліобластому.

В ході дослідження було встановлено, що пухлини головного мозку виробляють хімічні речовини, які є сигналами для залучення стовбурових клітин. На думку фахівців, стовбурові клітини можуть розпізнавати злоякісне новоутворення як пошкодження, яке необхідно виправити. Правда, замість виправлення вони сприяють його росту.

Експерти вирішили застосувати здатність клітин мігрувати до гліобластоми, щоб створити транспорт, який доставляє лікарські препарати. Для цього вони використовували специфічні хімічні сполуки, які перепрограмовують звичайні клітини шкіри, роблячи їх індукованими стовбуровими iNSC.

В результаті iNSC, які досягали пухлин, були здатні всього за місяць зменшити розміри новоутворень в 20-50 разів. Це продовжило життя хворим гризунам, на яких проводили клінічні випробування, в два рази.

За словами вчених, необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як далеко стовбурові клітини можуть мігрувати всередині людського мозку.

Стаття про дослідження американських вчених була опублікована в науковому журналі Science Translational Medicine.