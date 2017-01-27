Яєчні жовтки: корисні чи шкідливі?

Яйця мають величезну поживну цінність. У білку міститься альбумін - білок, який дуже легко засвоюється. У жовтку ховаються безліч вітамінів, мінералів і жирних кислот. Жовтки дійсно є джерелом холестерину. Багато хто впевнений у беззастережній шкоді холестерину для організму, але дослідження показують, що вживання яєчних жовтків не приводить до підвищення рівня холестерину. У жовтках міститься так званий корисний холестерин. Він потрібен організму, щоб синтезувати клітинні мембрани і гормони.

Не варто забувати про те, що в жовтках міститься безліч вітамінів, наприклад, вітамін D, який не так просто отримати з їжі. Також жовтки багаті вітамінами групи В, А, Е, К. Причому, всі вітаміни підібрані таким чином, що прекрасно засвоюються один з одним.

Крім того, речовини, що містяться в жовтках, в тому числі, і жири, допомагають засвоювати білок. Тому яйця рекомендується їсти цілими. У день можна з'їдати одне-два яйця, абсолютно не побоюючись за фігуру і здоров'я. Яйця можна їсти вареними, печеними, сирими і навіть смаженими, хоча останній варіант не найкращий. Варто пам'ятати, що при смаженні ви отримуєте не тільки користь від яєчного білка і жовтка, але й порцію жирів, які містяться в маслі.