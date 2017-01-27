Знайдено універсальні ліки від герпесу

Команда вчених під керівництвом професора Харві Фрідмана вивчали штам вірусу і билися над створенням універсального лікарського препарату протягом цілого десятиліття. І нарешті вакцина, здатна побороти страшний вірус, була створена!

Тривалентна вакцина, створена американськими вченими, не дозволяє герпесу проникати в клітини і уникати виявлення з боку імунної системи. Крім того, вона дає організму можливість почати вироблення антитіл, які можуть атакувати вірус.

Лабораторні дослідження препарату були проведені на морських свинках і макаках. Вони показали, що лікарський засіб високоефективний. За отриманими даними, близько 98 відсотків морських свинок були захищені від зараження генітальним герпесом, а також значно посилилася імунна система мавп.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), штам вірусу, відомий як «застуда на губах», діагностований у двох третин населення Землі. Також ще 10 відсотків страждають від генітального герпесу, який передається статевим шляхом.