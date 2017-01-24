Грудний остеохондроз не плутати з хворобами серця

Що таке грудної остеохондроз і як він проявляється?

Лікарі запевняють, що майже у всіх випадках болі в лівій половині грудей, які багато хто сприймає за болю в серці, насправді мають неврологічні причини. Найчастіше так проявляється грудний остеохондроз. Справа в тому, що хребетні диски звужуються і здавлюють нервові корінці. В результаті виникають болі, які можуть бути настільки сильними і гострими, що їх приймають за серцевий напад.

Звичайно, виключати інфаркт не можна, особливо, якщо раніше вас подібні напади не турбували. Найчастіше грудний остеохондроз виникає через неправильний розподіл навантаження на хребет. У групі ризику опиняються люди з порушенням обміну речовин, гормональним дисбалансом, хворобами серцево-судинної системи.

Лікування, як правило, проводиться курсами - лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапія і так далі. У деяких випадках вдаються до хірургічного втручання. На місці зсуву хребців можуть утворюватися грижі.

Для профілактики грудного остеохондрозу рекомендується правильно харчуватися, забезпечувати оптимальне фізичне навантаження, в тому числі, для хребта. Не можна довго сидіти в одній позі, особливо, якщо вона незручна для хребта. Рекомендується спати на матраці середньої жорсткості, або жорсткому. М'які матраци можуть сприяти зміщенню хребців.