З першого лютого реалізація ліків в аптеках вище граничної ціни буде неможливою

З першого лютого реалізація ліків в аптечних закладах вище граничної ціни з урахуванням граничних надбавок (оптової та роздрібної) та ПДВ буде неможливою. ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби зменшиться до 2-5%.

Уряд встановлює максимальну гуртову торговельну надбавку на продаж ліків 5% з урахуванням всіх податків та зборів та максимальну роздрібну торговельну надбавку на продаж ліків на рівні 15% з урахуванням всіх податків та зборів.

Першим кроком є державне регулювання цін на ліки за трьома напрямами: серцево-судинні захворювання (65% від загальної смертності в Україні); цукровий діабет 2 типу ( хворіють 1 млн українців); бронхіальна астма ( суттєво впливає на якість життя 210 тисяч пацієнтів працездатного віку).

Референтну ціну на ліки в Україні встановлено в залежності від цін на подібний лікарський засіб поМНН у 5 сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Визначення граничної оптово-відпускної ціни відбувається шляхом визначення найменшої референтної ціни одиниці лікарської форми кожної сили дії значень вибірки відповідних цін у референтних країнах з офіційних джерел уповноважених державних органів референтних країн.

Реєстр гранично-оптових цін на лікарські засоби опубліковано сьогодні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України за посиланням http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20170123_53