Як визначити, чи достатньо ви випиваєте води

Наприклад, насторожити має занадто рідке сечовипускання - менше п'яти разів за добу. Крім нестачі рідини, такий симптом може говорити про хвороби нирок або сечостатевої системи. Також сигналом для тривоги є зміна кольору і запаху сечі. Якщо сеча стала темною і каламутною, рекомендується звернутися до лікаря. Якщо нирки здорові, значить вам просто потрібно випивати достатньо води.

Тих, хто вживає мало рідини, турбують постійні головні болі. Біль посилюється при різких рухах, під час підйому або спуску по сходах. Як правило, це викликає біль. Також при нестачі рідини виникає відчуття сухості в роті.

При хронічній нестачі води порушуються процеси метаболізму і постачання органів киснем, тому люди відчувають постійне відчуття втоми, причому, кава або інші джерела кофеїну приносять лише коротке полегшення, а потім втома накочується з новою силою. Крім того, хронічний дефіцит води призводить до запорів, м'язовим судом, сухості шкіри.

Щоб уникнути цих неприємних симптомів, потрібно пити достатньо рідини. Як вважають фахівці, найкращою ознакою того, що вам потрібна рідина, є відчуття спраги.