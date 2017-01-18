Вчені назвали три найбільш корисних для роботи мозку продукти
Продукти ці особливо рекомендуються людям похилого віку.
Американські вчені назвали три найбільш корисних для головного мозку продукти, які особливо необхідні людям похилого віку для профілактики деменції і синдрому Альцгеймера. Медики запросили добровольців у віці від 65 до 75 років. Їм запропонували тести, а потім виміряли кількість лютеїну в крові. Ті, у кого речовини було більше, справлялися із завданнями на інтелект краще за інших.
Таким чином, найкориснішими для мозку є брокколі, шпинат і яєчні жовтки. Всі вони містять велику кількість лютеїну. Він не синтезується в організмі і надходить тільки з їжею. Вчені вважають, що регулярне вживання брокколі, шпинату і яєчних жовтків, при відсутності протипоказань, може надати істотний ефект в профілактиці деменції та інших вікових порушень роботи мозку.
Крім того, відомі й інші корисні властивості цих продуктів. Наприклад, шпинат багатий бета-каротином і допомагає на 60% знизити ризик розвитку раку грудей, а брокколі може врятувати від лейкемії. Також обидва овоча допомагають налагодити травлення і нормалізувати обмін речовин. А в яєчних жовтках міститься безліч необхідних організму речовин, при цьому, вони дуже легко засвоюються.