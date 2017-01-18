Вчені назвали три найбільш корисних для роботи мозку продукти

Американські вчені назвали три найбільш корисних для головного мозку продукти, які особливо необхідні людям похилого віку для профілактики деменції і синдрому Альцгеймера. Медики запросили добровольців у віці від 65 до 75 років. Їм запропонували тести, а потім виміряли кількість лютеїну в крові. Ті, у кого речовини було більше, справлялися із завданнями на інтелект краще за інших.

Таким чином, найкориснішими для мозку є брокколі, шпинат і яєчні жовтки. Всі вони містять велику кількість лютеїну. Він не синтезується в організмі і надходить тільки з їжею. Вчені вважають, що регулярне вживання брокколі, шпинату і яєчних жовтків, при відсутності протипоказань, може надати істотний ефект в профілактиці деменції та інших вікових порушень роботи мозку.

Крім того, відомі й інші корисні властивості цих продуктів. Наприклад, шпинат багатий бета-каротином і допомагає на 60% знизити ризик розвитку раку грудей, а брокколі може врятувати від лейкемії. Також обидва овоча допомагають налагодити травлення і нормалізувати обмін речовин. А в яєчних жовтках міститься безліч необхідних організму речовин, при цьому, вони дуже легко засвоюються.