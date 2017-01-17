Яєчна шкаралупа заживить навіть складні рани

Таке дивне відкриття зробили європейські вчені.

Як повідомляють фахівці, вся справа в особливому білку, який міститься в плівці яєчної шкаралупи. Завдяки цьому білку можна буде швидко загоювати складні рани, що виникають у людини з цукровим діабетом, у якої через поганий кровообіг з'являються виразки на стопах.

Також речовини, що містяться в яєчній шкаралупі, допоможуть ефективно вилікувати виразки і пролежні.

На основі яєчної шкаралупи буде створений перев'язувальний матеріал. Як пояснили фахівці, його основою послужить висушена плівка шкаралупи, стерилізована і подрібнена в порошок. За уточненням експертів, цей ефективний перев'язувальний матеріал стане доступним і недорогим засобом для людей.