Вчені знайшли порятунок від передчасної смерті

Медики з Університету Каліфорнії запросили 50 осіб взяти участь в експерименті. Щодня випробовувані проводили на біговій доріжці близько 20 хвилин. Причому, вони не бігали, а ходили швидким кроком. До кінця експерименту всі вони повідомили, що тепер відчувають себе набагато краще.

Крім того, істотно покращилися об'єктивні показники здоров'я учасників експерименту. Вчені прийшли до висновку, що щоденне 20-хвилинне тренування значно знижує ризик розвитку в організмі запальних процесів. Тобто, всього 20 хвилин швидкої ходьби в день допоможуть істотно знизити ризик передчасної смерті. Варто відзначити, що вчені також повідомили про користь таких тренувань для психічного здоров'я - вони допомагають позбутися негативних емоцій, які теж можуть бути причиною розвитку безлічі недуг.