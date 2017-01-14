Рівень цукру в крові можна виміряти за допомогою шкарпеток

Сенсори вбудували в спеціальні шкарпетки і вони аналізують піт, поки людина їх носить. Крім того, піт є також джерелом енергії для сенсорів. Шкарпетки визначають рівень глюкози і іонів молочної кислоти в поті, а потім передають інформацію на смартфон господаря за допомогою бездротового пристрою.

Хворим на діабет першого типу, а також при важкому перебігу діабету другого типу рекомендується самостійно контролювати рівень глюкози в крові щодня, а то й кілька разів на день. Як правило, глюкометр є невеликий пристрій для експрес-аналізу крові. Є також варіанти, які аналізують сечу, але вони в домашніх умовах майже не використовуються. Учені в усьому світі намагаються розробити альтернативні способи вимірювання рівня цукру, але поки жодне з винаходів не вийшло в масове виробництво.

За допомогою таких шкарпеток діабетики можуть позбутися необхідності постійно користуватися глюкометром.