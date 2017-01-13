Вчені найшли простий спосіб лікування раку

Американські вчені зараз проводять клінічні досліди, перевіряючи теорію про те, що вітамін С ефективний в боротьбі з раком. Раніше онкологи провели експерименти з клітинними культурами та хворими на рак мишами. Дослідження показали, що ракові клітини містять мало ферменту, який грає ключову роль в розкладанні пероксиду водню, а під час розпаду вітаміну С в організмі виділяється ця речовина. Вона небезпечна для клітин, але в здорових клітинах міститься багато ферментів і вони без праці захищаються від пероксиду водню. Раковим клітинам це зробити важче.

Досліди показали, що через нестачу ферменту, в раковій клітині накопичується пероксид водню, який вбиває її. Здорові клітини при цьому не страждають. У мишей були отримані хороші результати в боротьбі з пухлинами.

Правда, більшу ефективність показує внутрішньовенне введення вітаміну С - приймати його у формі таблеток або порошків майже марно. Зараз проходять клінічні випробування. Добровольцям вводять вітамін С і спостерігають за їх станом. Поки ніяких побічних ефектів відмічено не було. Крім того, перші дані вже показали, що комбінація хіміотерапії і вітаміну С покращує стан хворих. Можливо, незабаром вітамін С стане помічником всіх онкологів в світі.