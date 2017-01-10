Лікарі розповіли страшну правду про жіночі гормони
Виявилося, що естроген є причиною більшості випадків раку грудей.
Американські вчені розповіли, що жіночі гормони, які відомі під однією загальною назвою «естроген», можуть бути причиною загибелі. Медики вивчили безліч різних досліджень, що стосуються жіночих гормонів і прийшли до досить страшного висновку - у 80% випадків рак грудей провокується естрогеном.
Лікарі прийшли до висновку, що блокатори естрогену можуть допомогти багатьом жінкам уникнути рецидиву раку грудей. Особливо це важливо для жінок в період менопаузи. Але справа в тому, що вживання блокаторів естрогену викликає ряд побічних ефектів. Естроген впливає на психічний стан, когнітивні функції, лібідо і нервову систему. Тому застосування блокаторів може обернутися розвитком інших захворювань, в тому числі, психічних розладів, хвороб нервової системи і мозку.
Також медики розповіли, що у жінок, у порівнянні з чоловіками, більш низький рівень серотоніну. Тому жінки більш схильні до депресії і істеричних розладів, а також різних порушень харчової поведінки. Фахівці вважають, що рівень серотоніну можна регулювати за допомогою їжі, наприклад, бананів і темного шоколаду. Підвищення рівня цього гормону дозволяє жінкам бути більш врівноваженими і дивитися на життя позитивніше.