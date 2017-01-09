Вчені: Красиві люди рідше хворіють

Американські вчені провели незвичайне дослідження, яке показало, що люди з привабливою зовнішністю мають менше проблем зі здоров'ям. Наприклад, власники гарної зовнішності набагато рідше страждають від цукрового діабету, бронхіальної астми, депресії і ряду інших серйозних недуг.

Вчені вивчили дані про стан здоров'я 15 тисяч чоловік у віці від 24 до 35 років. Виявилося, що приваблива зовнішність в більшості випадків говорить про хороше здоров'я і відсутність зайвої ваги, яа теж є загрозою для всього організму. Дослідники вважають, що це пов'язано з особливостями генетики - у привабливих людей більш здоровий генотип. Тобто, зовнішність безпосередньо пов'язана зі станом здоров'я.

До речі, вчені також розповіли, що люди з нормальною вагою більш здорові, ніж ті, хто страждають від зайвої ваги або ожиріння. Нормальна вага допомагає зберегти не тільки фізичне здоров'я, але і психічне. Вони рідше страждають від депресії та інших розладів.