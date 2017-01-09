Вчені: створено новий ефективний препарат від меланоми

За словами лікарів, меланома - це дуже небезпечне і агресивне захворювання, швидко набирає швидкість. Швидкість розвитку меланоми знаходиться на другому місці після раку легенів.

Американські вчені з Університету Мічигану заявили, що їм вдалося розробити унікальний засіб, здатний зупиняти зростання ракових клітин меланоми. Як повідомляють розробники, ними була створена новітня сироватка, яка діє, спираючись на властивості людського організму створювати в раковій пухлині молекули РНК.

Спочатку експерти працювали над ліками від склеродермії, захворювання сполучної тканини. Але згодом з'ясувалося, що нова сироватка здатна пригнічувати розвиток меланоми. Вчені провели початкове випробування препарату, в ході яких він виправдав очікування і показав себе ефективним на 90%.