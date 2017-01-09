Лікарі знайшли звязок між алергією та раком

Виявилося, що хворі на рак типу Th2 після виникнення алергії відчували себе гірше тих, у кого був такий же діагноз, але не було алергічних реакцій. Крім того, хвороба прогресувала швидше.

Вченим вдалося також виявити, що алергія може служити і причиною розвитку раку. Дослідники вважають, що це пов'язано з нестачею імуноглобуліну в організмі, що призводить не тільки до підвищеної чутливості до різних речовин, але і виникненню злоякісних пухлин.

Як саме пов'язані алергія і рак, дослідникам ще належить з'ясувати, точного пояснення вони поки дати не можуть, але мають намір провести додаткові дослідження.

Раніше медики повідомили, що в останні роки сильно зросла кількість дітей, схильних до розвитку алергії на горіхи. Лікарі придумали спосіб, як уникнути прояву непереносимості. Крім того, вдалося вивести гіпоалергенний арахіс.

До речі, вчені з Китаю запропонували змінити методи лікування раку, щоб не допускати утворення «агресивних» форм.