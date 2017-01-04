Вчені: розроблено засіб, яке замінить діабетикам уколи

У Великобританії розроблена капсула, яка буде діяти аналогічно ін'єкціям інсуліну, але дозволить діабетикам забути про регулярні уколах. Ця капсула підійде для людей, хворих на цукровий діабет першого типу, уточнюють вчені.

Британські розробники пояснили, як діє їх унікальна капсула, потрапляючи в організм хворого. Основою капсули є особлива молекула, яка здатна регулювати рівень глюкози. Потрапляючи в організм під дією цукру, оболонка буде руйнуватися.

За словами вчених, нанокапсулу досить буде приймати один раз в тиждень. Вона пересувається по кровоносній системі людини, і як тільки цукор починає підвищуватися, капсула відразу ж руйнує свою оболонку і потрапляє в кров, приводячи в норму рівень глюкози.

Фахівці впевнені, що їх засіб набагато полегшить життя людей з цукровим діабетом, і дозволить їм почувати себе набагато спокійніше і впевненіше.