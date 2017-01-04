Кава для чоловіків так само, як віагра

Експерти стверджують, що кавовий напій впливає на організм чоловіків так само, як віагра. Фахівці довели, що кава збільшує приплив крові до статевого органу.

Науковці також повідомили, що даний напій особливо корисний хлопцям, які страждають надмірною масою тіла. Однак лікарі не радять випивати в день більше 3 чашок кави, оскільки зловживання цим напоєм може призвести до розвитку серцевої недостатності.