Створено вакцину від лихоманки Ебола зі стовідсотковою ефективністю

Створено вакцину від лихоманки Ебола зі стовідсотковою ефективністю

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про успішні випробування нової вакцини від вірусу, що викликає лихоманку Ебола.

Джерело: Відомості

Відомості про випробовування вакцини опубліковані в журналі Lancet, повідомляє Quibbll.

Вакцина rVSV-EBOV, створена фармацевтичною компанією Merck & Co,  показала 100% ефективність. В експерименті взяли участь 5837 людей — жоден з тих, хто був вакцинований, не заразився лихоманкою Ебола. У контрольній групі, учасникам якої вакцина не вводилася, зафіксовано 23 випадки захворювання.

Спалах лихоманки Ебола був зафіксований у Західній Африці в грудні 2013 року. Епідемія бушувала більше двох років. Про її закінчення Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила тільки в січні 2016 року. За цей час хвороба забрала життя понад 11 тисяч осіб —  в основному це були жителі Ліберії, Сьєрра-Леоне та Гвінеї.

Загальна кількість хворих за цей період досягло 29 тисяч осіб. Вірус зміг вийти з території африканського континенту, окремі випадки були зафіксовані в Америці і Європі. Представник ВООЗ Марі-Поль Кіні пояснила, що тепер, якщо спалах лихоманки Ебола виникне знову, людство не буде беззахисним перед захворюванням.

При випробуваннях вакцини застосовувався метод «кільцевої вакцинації», який використовувався при боротьбі з віспою в 1970-х роках. Вакцину отримували всі ті, хто знаходився в безпосередньому контакті з хворими і потенційно міг заразитися — ці люди формували так звані «кільця», що складаються в середньому з 80 осіб.

Ученим вдалося продемонструвати не тільки ефективність, але й безпеку вакцини. В основному випробовувані повідомляли про головні болі, втому і м’язовий біль — побічні ефекти помірної тяжкості Серйозні побічні ефекти спостерігалися лише в 80 випадках і тільки два з них виявилися безпосередньо пов'язані з вакцинацією (в одного пацієнта було зафіксовано анафілактичний шок, а в іншого — фебрильна реакція ).

Вакцина розроблена в Канаді при безпосередньому керівництві міністерства охорони здоров'я цієї країни, проте ліцензію на випуск і випробування отримала міжнародна науково-дослідницька компанія Merck & Co.

Вакцина була створена в найкоротші терміни — зазвичай від початку розробки до завершення клінічних випробувань проходить близько 10 років, але в цьому випадку процес зайняв 2 роки. Виробник вже випустив 300 тисяч доз вакцини, які можна буде використовувати в разі епідемії. Зараз ведуться роботи з отриманню схвалення щодо використання rVSV-EBOV у клінічній практиці.

 

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