Створено вакцину від лихоманки Ебола зі стовідсотковою ефективністю

Відомості про випробовування вакцини опубліковані в журналі Lancet, повідомляє Quibbll.

Вакцина rVSV-EBOV, створена фармацевтичною компанією Merck & Co, показала 100% ефективність. В експерименті взяли участь 5837 людей — жоден з тих, хто був вакцинований, не заразився лихоманкою Ебола. У контрольній групі, учасникам якої вакцина не вводилася, зафіксовано 23 випадки захворювання.

Спалах лихоманки Ебола був зафіксований у Західній Африці в грудні 2013 року. Епідемія бушувала більше двох років. Про її закінчення Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила тільки в січні 2016 року. За цей час хвороба забрала життя понад 11 тисяч осіб — в основному це були жителі Ліберії, Сьєрра-Леоне та Гвінеї.

Загальна кількість хворих за цей період досягло 29 тисяч осіб. Вірус зміг вийти з території африканського континенту, окремі випадки були зафіксовані в Америці і Європі. Представник ВООЗ Марі-Поль Кіні пояснила, що тепер, якщо спалах лихоманки Ебола виникне знову, людство не буде беззахисним перед захворюванням.

При випробуваннях вакцини застосовувався метод «кільцевої вакцинації», який використовувався при боротьбі з віспою в 1970-х роках. Вакцину отримували всі ті, хто знаходився в безпосередньому контакті з хворими і потенційно міг заразитися — ці люди формували так звані «кільця», що складаються в середньому з 80 осіб.

Ученим вдалося продемонструвати не тільки ефективність, але й безпеку вакцини. В основному випробовувані повідомляли про головні болі, втому і м’язовий біль — побічні ефекти помірної тяжкості Серйозні побічні ефекти спостерігалися лише в 80 випадках і тільки два з них виявилися безпосередньо пов'язані з вакцинацією (в одного пацієнта було зафіксовано анафілактичний шок, а в іншого — фебрильна реакція ).

Вакцина розроблена в Канаді при безпосередньому керівництві міністерства охорони здоров'я цієї країни, проте ліцензію на випуск і випробування отримала міжнародна науково-дослідницька компанія Merck & Co.

Вакцина була створена в найкоротші терміни — зазвичай від початку розробки до завершення клінічних випробувань проходить близько 10 років, але в цьому випадку процес зайняв 2 роки. Виробник вже випустив 300 тисяч доз вакцини, які можна буде використовувати в разі епідемії. Зараз ведуться роботи з отриманню схвалення щодо використання rVSV-EBOV у клінічній практиці.