21-річний юнак живе в тілі 160-річного діда (відео)

21-річний житель індійського міста Хануманган в штаті Уттар-Прадеш страждає від рідкісного генетичного захворювання. Молода людина старіє у вісім разів швидше своїх однолітків. На даний момент нещасний Рупеш Кумар живе в тілі 160-річного діда, стверджують лікарі.

Недуга, якою страждає Кумар, називається прогерією. Це захворювання характеризується стрімким старінням організму. У світі виявлено не більше 80 хворих з таким діагнозом, повідомляє Mirror.

Симптоми рідкісної хвороби почали проявлятися у Рупеш, коли йому було два роки. Батьки юнака кажуть, що той страждав від головних болей і різей в животі.

"Лікарі давали йому знеболююче і виписували. Ніхто не міг сказати, що відбувається з Рупеш. Потім його голова почала стрімко зростати, а вага - зменшуватися", - заявив 45-річний батько юнака Рамапаті Кумар.

Зараз хворий важить 21 кілограм. Батьки Рупеш звернулися до прем'єр-міністра Індії з проханням про допомогу, але відповіді поки не отримали.