У шестимісному мінівені перевозили сорок робітників (відео)

Увага дорожніх поліцейських, які патрулюють одну з вулиць міста Чунцин на південному заході країни 30 квітня, привернула вкрай повільна швидкість транспортного засобу, а також те, що під час руху мінівен розгойдувався, повідомляє Daily Mail.

Зупинивши машину, правоохоронці побачили, що її салон забитий людьми. Коли поліцейські наказали пасажирам покинути машину, з'ясувалося, що у ній їхало 40 осіб. Всі вони були робочими.

Водій мінівена розповів поліцейським, що машина регулярно возить на роботу будівельників. Для того, щоб в салон помістилося якнайбільше людей, звідти прибрали всі сидіння.

За перевантаження транспортного засобу водій був оштрафований на 200 юанів (приблизно 30 доларів).