Аргентинець перетворився в ельфа, щоб захиститися від шкільних хуліганів
Молода людина витратила понад 27 тисяч фунтів на операції на носі, шкірі і навіть очах.
25-річний аргентинець Луїс Падрон витратив понад 27 тисяч фунтів на пластичні операції на носі, шкірі і навіть очах, які дозволили йому стати схожим на ельфа. Зараз молода людина витрачає понад 3 тисячі фунтів на місяць для того, щоб доглядати за своїм новим обличчям.
Відзначається, що Падрон почав робити операції ще в школі, коли над ним - захопленою світом фентезі дитиною - знущалися хулігани.
В даний час Падрон готується до операцій, які змінять форму його вух і кут обличчя.