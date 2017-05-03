Аргентинець перетворився в ельфа, щоб захиститися від шкільних хуліганів

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25-річний аргентинець Луїс Падрон витратив понад 27 тисяч фунтів на пластичні операції на носі, шкірі і навіть очах, які дозволили йому стати схожим на ельфа. Зараз молода людина витрачає понад 3 тисячі фунтів на місяць для того, щоб доглядати за своїм новим обличчям.

Відзначається, що Падрон почав робити операції ще в школі, коли над ним - захопленою світом фентезі дитиною - знущалися хулігани.

В даний час Падрон готується до операцій, які змінять форму його вух і кут обличчя.