Аргентинець перетворився в ельфа, щоб захиститися від шкільних хуліганів

Аргентинець перетворився в ельфа, щоб захиститися від шкільних хуліганів
Фото: instagram

Молода людина витратила понад 27 тисяч фунтів на операції на носі, шкірі і навіть очах.

Джерело: Відомості

25-річний аргентинець Луїс Падрон витратив понад 27 тисяч фунтів на пластичні операції на носі, шкірі і навіть очах, які дозволили йому стати схожим на ельфа. Зараз молода людина витрачає понад 3 тисячі фунтів на місяць для того, щоб доглядати за своїм новим обличчям.

Відзначається, що Падрон почав робити операції ще в школі, коли над ним - захопленою світом фентезі дитиною - знущалися хулігани.

В даний час Падрон готується до операцій, які змінять форму його вух і кут обличчя.

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