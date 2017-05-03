У Китаї кілька десятків туристів повисли над водою на підвісному мосту, що обірвався

У Китаї кілька десятків туристів повисли над водою, коли підвісний міст, по якому вони переходили річку, обірвався з однієї зі сторін і нахилився вертикально.

Подія трапилася 30 квітня в природному парку "Мейлін Шицзи", розташованому недалеко від міста Наньчан в провінції Цзянси в центрі країни, повідомляє NetEase.

За попередніми відомостями, міст обірвався через перевантаження, що виникло у зв'язку з тим, що парк вирішили відвідати занадто багато туристів, які подорожують по країні в першотравневі свята. За іншою версією, причиною обриву стало те, що один з відвідувачів раптово вирішив розгойдати міст.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Міст був відкритий знову на наступний день після ремонту і зміцнення його конструкції.