В Індії народилася дівчинка з другою головою, що росте з живота та третьою рукою

В Індії народилася дівчинка з другою головою, що росте з області живота, повідомляє видання Daily Mail.

Індійським хірургам міста Джайпур знадобилося чотири години, щоб видалити так званого паразитичного близнюка. Зараз немовля йде на поправку.

"Друга голова" встигла розвинутися лише частково - у неї були відсутні вуха і очі. За словами хірургів, "голова" відбирала у дівчинки життєво необхідні поживні речовини. Крім того, поруч з "другою головою" у немовляти була третя рука.

Випадки народження дітей з паразитичним близнюком дуже рідкісні - приблизно один на мільйон новонароджених.