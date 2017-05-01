У Великобританії знайшли втрачене копито коня Наполеона

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У фермерському будинку у Великобританії виявили копито скакуна Маренго, що належав імператору Франції Наполеонові Бонапарту.

Маренго був переправлений до Англії в якості трофея після розгрому Наполеона при Ватерлоо в 1815 році, а його власником став англійський офіцер Вільям Ангерстейн.

Після смерті коня в 1831 році у віці 38 років Ангерстейн зробив з двох його передніх копит шкатулки для зберігання нюхального тютюну. Одну з них він потім подарував гвардійцям, які охороняли Сент-Джеймський палац в Лондоні. Інша ж залишилася в родині офіцера і довгий час вважалася загубленою, повідомляє Times.

В результаті зникле копито було знайдене загорнутим в пластиковий пакет в глибині шафки на кухні будинку, що належав родині Ангерстейна. Справжність копита була встановлена ​​за допомогою аналізу ДНК.

Скелет Маренго без передніх копит в даний час виставлено в Національному музеї армії в лондонському районі Челсі.