Американські вчені дослідили, як люди передчувають власну смерть

Американські вчені провели дослідження декількох тисяч історій хвороби і зуміли з'ясувати, що людина дійсно здатна передчувати швидку загибель.

Як повідомляється, секрет криється у гормональних змінах. Організм самостійно починає готувати нервову систему до смерті, тому багато пацієнтів впадали в паніку або депресію.

Раніше доктор Ліберман Прайтзкерської медичної школи розповів, що йому вдалося розробити спеціальні тести, які дозволяють визначити, що людина може незабаром померти.

Для цього він запропонував їх пройти групі з 80 літніх людей, половина з яких померли протягом року після дослідження.