Сьогодні Франція обирає президента

Про свої президентські амбіції заявили представники 11-ти французьких політичних сил. Непогані шанси на час стати господарем Єлисейського палацу, за даними соцопитувань і спостереженнями експертів, є у республіканця Франсуа Фійона, центриста Еммануеля Макрона, глави ультралівого руху «Непокірна Франція» Жана-Люка Меланшона. Бере участь у виборах і дочка скандального політика, а нині глава «Національного фронту» Марін Ле Пен. Однак, як порахували соціологи, навряд чи хоч хтось із претендентів набере більше п'ятдесяти відсотків голосів, необхідних за законом. В цьому випадку переможець буде визначений в другому турі, він призначений на 7 травня.

Що стосується програм кандидатів: у випадку з Ле Пен - все традиційно. Лідер французьких націоналістів має намір почати переговори з Брюсселем про новий формат ЄС, закрити ряд мечетей і автоматично видворяти нелегалів. Скорочення безробіття і інвестиції у високі технології - ось чого має намір домагатися глава центристського руху «Вперед» Еммануель Макрон. Лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон куди більш амбітний - він хоче проголосити «Шосту республіку», яка покликана замінити президентську систему правління, а також віддати більше повноважень регіонам. Що стосується програми Франсуа Фійона - він як президент збирається сприяти скасуванню антиросійських санкцій і стати на сторону Башара Асада в боротьбі з «Ісламською державою».

Вперше в історії П'ятої республіки у виборах президента не братиме участі діючий глава держави.

Першим з 11 кандидатів проголосував глава партії «Вставай, Франція» Ніколя Дюпон-Еньян. Як передає газета «Фігаро», він прийшов на виборчу дільницю в місті Єр майже відразу після її відкриття.