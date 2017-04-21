Чихуахуа заарештували за хуліганство і напад на поліцейських

Правоохоронці назвали пса Найджелом і написали у "Фейсубуці", що пес затриманий за хуліганство і напад на представників влади.

"Це серйозний порушник, крім усього іншого, він переходив дорогу в недозволеному місці. Ми б залишили його собі, але пес явно не відчуває ніякої симпатії до поліцейських - наші пальці нам ще дорогі", - відзначили поліцейські.

Правоохоронці опублікували фотографію пса, попросивши власника чотириногого "зловмисника" забрати його якомога швидше. Забавна публікація швидко розлетілася по соцмережах, її репостнули більше 500 разів, а лайкнули близько 1,7 тисячі осіб.

Господар пса знайшовся буквально через кілька годин, про що поліцейські радісно повідомили в коментарях і подякували всім за підтримку.