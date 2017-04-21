Коміки Hamish & Andy роздяглися і вирушили на мийку кабріолета (відео)

Помив машину - помий себе. Саме так вирішили вчинити герої австралійського комедійного дуету Хеміш і Енді (Hamish & Andy). Купили дешевий кабріолет і вирушили на безконтактну мийку, щоб показати, як вона працює зсередини.

Для цього вони роздяглися до трусів, і наділи маски для плавання під водою. Молодим людям довелося пройти через миючу піну, валики, що обертаються, струмені води і потужну сушку. Але їм, мабуть, все сподобалося. В кінці один з них навіть вигукнув, що ніколи не відчував себе так добре, інформує Росія 24.