Екстрасенс, який передбачив перемогу Трампа, сказав, коли почнеться Третя світова

Португальська містик Гораціо Вильєгас, який раніше передбачив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, заявив, що Третя світова війна може початися вже у цьому році. На думку екстрасенса, ядерної війни не уникнути, повідомляє Express.

За словами Гораціо Вильєгаса, ядерна війна з участю США, Росії, КНДР і Китаю може початися 13 травня, в день 100-річчя явлення Діви Марії в португальській Фатімі. Містик стверджує, що жителям планети варто "бути напоготові" аж до жовтня 2017 року. На його думку, це "вкрай вибухонебезпечний" період.

Вильеєгас впевнений, втім, що Третя світова буде недовгою і завершиться до кінця року. Які наслідки будуть у нового глобального конфлікту, містик, втім, не повідомив.

Раніше зарубіжні ЗМІ писали, що Вильєгас передбачив перемогу Трампа ще в 2015 році. Екстрасенс стверджував, що республіканець стане "королем ілюмінатів", який "принесе в світ Третю світову війну".

Португалець не перший, хто передбачив настання Апокаліпсису в 2017-му. Жодне з таких пророцтв наразі не збулося.