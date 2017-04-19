Французький художник-курка висидів своє перше курча (відео)

Французький художник Авраам Пуаншеваль, який проводить з кінця березня експеримент, в ході якого він висиджує яйця, зігріваючи їх теплом свого тіла, нарешті дочекався своє перше курча.

Курча вилупилося з висиджуваних французом яєць вдень 18 квітня. У зв'язку з цим художнику довелося на деякий час піднятися зі свого місця, щоб не роздавити новонародженого, повідомляє Local.

До цього протягом дня Пуаншеваль залишав своє місце лише на півгодини на добу. Весь інший час він сидів нерухомо на спеціальному стільці, під яким була розташована ємність для яєць.

Художник весь час залишався закутаний в спеціальну ковдру, призначену для підтримки високої температури тіла. Природні потреби відправляються їм в спеціальну коробку, встановлену під стільцем.

Експеримент під назвою "Oeuf" ( "Яйце") проходить з 29 березня в паризькому музеї Palais de Tokyo. Художник знаходиться в скляному віварії, який відкритий для огляду відвідувачами музею.

Раніше Пуаншеваль прожив тиждень всередині 12-тонного шматка скелі, який був встановлений в паризькому музеї сучасного мистецтва. А в 2014 році художник провів 13 днів в шкурі ведмедя і поїдав при цьому черв'яків і жуків, щоб зрозуміти, як живуть дикі тварини.