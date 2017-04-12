Телеведуча підпрацьовувала повією

Керівники телеканалу Pink в Боснії і Герцеговині звільнили свою телеведучу через те, що та підробляла повією, повідомляє The Sun.

Сама 26-річна дівчина зізналася, що стала "нічним метеликом", "щоб виживати". За словами ведучої, в її діяльності за телеекраном немає нічого поганого.

Але керівництво, дізнавшись, чим займається телеведуча розважального шоу, вирішили закрити програму. Сама телеведуча розповіла журналістам, що за звичайний секс з чоловіком вона бере близько 500 доларів, а за груповий - близько 1 тисячі доларів.

За її словами, клієнтами стають в основному бізнесмени.