Учень запросив на випускний сестру Кардашьян

У США "школяр-невдаха" прийшов на випускний з сестрою Кардашьян - Кайлі Дженнер. 19-річна дівчина погодилася на пропозицію Альберта Очоа з каліфорнійського Сакраменто.

Причиною запрошення зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" на звичайний шкільний випускний стало те, що дівчина Очоа, яку він запросив на бал, йому відмовила.

Відзначається, що Кайлі Дженнер прилетіла в Сакраменто на особистому літаку в супроводі операторів.