Відео з австралійською телеведучою "рве" Мережу

Телеведуча австралійського каналу ABC Наташа Екселбі в перерві між сюжетами задумалася і не помітила, як вийшла в прямий ефір. Журналістка підстрибнула від жаху, коли зрозуміла, що сталося, але потім змогла продовжити передачу.

Ролик тут же набрав величезну кількість переглядів і став хітом в соціальних мережах.

Місцеві ЗМІ писали, що після незручної ситуації Екселбі звільнили, проте керівництво телеканалу АВС спростувало цю інформацію.

"Ми ставимося до своїх ефірів дуже серйозно, але не вимагаємо досконалості. Ніхто ніколи не буде покараний за таку безглузду помилку", - підкреслив глава новинної служби каналу Гавен Моріс.