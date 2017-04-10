В Індії турист помер після фотосесії з коброю

фото: Newslions

Турист, чиє ім'я не називається, фотографувався з отруйною коброю, яку тримав її господар. Раптово змія вкусила чоловіка в щоку. Той спочатку не зрозумів, що сталося. Через годину нещасний помер від отрути, повідомляє Daily Mail.

Британське видання публікує кадри, на яких відображено, як чоловік фотографується зі змією. У якийсь момент та блискавично кусає його за щоку. Чоловік розуміє, що сталося, тільки коли зйомка закінчується.

Замість лікарні індійці відвели постраждалого до місцевого лікаря. Той оглянув туриста, але було вже пізно. Врятувати індійця не вдалося.

Раніше повідомлялося, що в лютому в Індії помер юнак, який намагався поцілувати кобру.