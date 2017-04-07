В Індії знайшли дівчинку-мауглі, яка жила в лісі з мавпами (відео)

На вигляд дитині 10-12 років. Вона не контактувала з людьми, і жила серед дерев з мавпами, повідомляє Associated Press.

Дівчинка при зустрічі з людьми вела себе як тварина - вона ходила на четвереньках і їла з підлоги.

Дитину госпіталізували в лікарню. Про стан здоров'я дівчинки не повідомляється. Відомо, що вона не вміє говорити. Зараз правоохоронці з'ясовують, хто залишив дитину в лісі одну.