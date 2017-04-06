У каліфорнійському озері виловили жінку, яка стверджує, що вона живе в озері і є русалкою

У каліфорнійському місті Фресно затримали напівголу жінку, яка стверджує, що вона живе в озері і є русалкою. За словами поліцейських, зупинили американку, оскільки на ній не було нічого, крім верху від купальника. У такому вигляді "русалка" йшла по тротуару, повідомляє Independent.

На більшість питань правоохоронців жінка відповідала: "Не знаю". Втім, американці вистачило сил сказати, що їй треба в лікарню. Правоохоронці відвезли перехожу невизначеного віку в найближчу клініку, де зняли у "жительки озера" відбитки пальців.

Встановити особу "русалки" представники влади поки не можуть. Лікарі відзначили, що здоров'ю затриманої нічого не загрожує. Влада Каліфорнії опублікували фото американки і просить зв'язатися з ними всіх, хто може повідомити що-небудь про жінку.