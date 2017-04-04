Кубинець знайшов застосування презервативам у виноробстві

У наших широтах виробники алкоголю в домашніх умовах частіше з цією метою використовують гумові рукавички.

В умовах дефіциту Естевес перейшов на більш доступні кондоми, інформує Євроньюс.

“Коли ви натягуєте презерватив на горлечко пляшки, на кінці треба зробити дірочку. Він починає підніматися, як у чоловіка, і так стоїть протягом певного часу, поки ферментація не припиняється. Тоді він здувається і вже не підніметься ні за що”, — розповів винороб.

Презерватив у пана Естевеса виконує принаймні дві функції. Він служить клапаном для вуглекислого газу, який виділяється внаслідок бродіння. А коли гумовий виріб здувається, це — знак, що брага готова.