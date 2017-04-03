Китайський інженер одружився на роботі

31-річний Чжен Цзяцзя, фахівець зі штучного інтелекту і розробник роботів з Ханчжоу, провінція Чжецзян, створив робота-жінку в кінці 2016 року. "Жінка" по імені Ін'ін здатна розпізнавати китайські ієрогліфи, картинки і навіть вимовляє кілька слів, повідомляє South China Morning Post.

Весільна церемонія, на якій були присутні члени сім'ї та друзі винахідника, відбулася 31 березня. На "нареченій" був надітий чорний костюм, а голова її була покрита червоним шарфом в повній відповідності з китайськими весільними традиціями.

Один з друзів Чжена розповів журналістам, що молодий чоловік довгий час перебував у пригніченому стані через те, що не міг знайти собі дівчину.

Тепер винахідник планує вдосконалити свою "дружину" з тим, щоб вона отримала можливість ходити і виконувати будь-які функції по домашньому господарству.

Раніше повідомлялося що в Азії чоловік одружився на триметровій кобрі.